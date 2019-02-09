«АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta для автошкол

В «АвтоВАЗе» выпустили учебную Lada Granta, в которой установлен дублирующий комплект педалей.

Российский автопроизводитель на базе обновлённого седана Granta сделал машину для автошкол.

В зависимости от версии трансмиссии в авто установили дублирующие педали, тормоза и сцепления, или только педаль тормоза, если это версия с автоматической и автоматизированной коробкой.

На учебную модель также наклеили наклейки «У» и добавили еще одно зеркало для инструктора. За все эти изменения покупателю потребуется заплатить 28 тыс. рублей.

При этом машина будет уже сертифицирована и на нее будет распространятся заводская гарантия.

Автошколы могут заказать учебную Lada Granta в версиях с 1,6-литровым 87-сильным агрегатом и механической коробкой передач.

Также есть версия с 106-сильным мотором и «роботом», а также с 98-сильным ДВС и 4-ступенчатой автоматической коробкой.