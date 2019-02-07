Недавно чешский автопроизводитель Skoda официально рассекретил салон нового кроссовера, опубликовав его изображение.
Кроссовер Skoda Kamiq без камуфляжа замечен на тестах
07.02.2019 21:41
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Но уже сегодня модель оказалась полностью рассекреченной, так как кроссовер Skoda Kamiq без камуфляжа был замечен на тестах на дорогах общего пользования в Праге.
Как известно, официальная премьера новинки состоится в рамках Женевского автосалона. Последний начнет свою работу в начале марта.
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