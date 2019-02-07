Кроссовер Skoda Kamiq без камуфляжа замечен на тестах

Но уже сегодня модель оказалась полностью рассекреченной, так как кроссовер Skoda Kamiq без камуфляжа был замечен на тестах на дорогах общего пользования в Праге.

Как известно, официальная премьера новинки состоится в рамках Женевского автосалона. Последний начнет свою работу в начале марта.