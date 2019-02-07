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Кроссовер Skoda Kamiq без камуфляжа замечен на тестах

Новости
07.02.2019 21:41
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Недавно чешский автопроизводитель Skoda официально рассекретил салон нового кроссовера, опубликовав его изображение.

Но уже сегодня модель оказалась полностью рассекреченной, так как кроссовер Skoda Kamiq без камуфляжа был замечен на тестах на дорогах общего пользования в Праге.

Как известно, официальная премьера новинки состоится в рамках Женевского автосалона. Последний начнет свою работу в начале марта.

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