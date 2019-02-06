Новую генерацию Nissan Juke покажут в этом году

Эту модель японская компания представит в 2019 году, а в следующем она начнет продаваться. В основе «паркетника» теперь будет лежать платформа CMF-B, которая сейчас используется в новом поколении хэтчбека Renault Clio. Эксперты также ожидают в Nissan Juke появление гибридной версии и полностью электрической.

По слухам на старте продаж будут предлагать версии с классическими дизельными и бензиновыми ДВС, причем модель сохранит конфигурацию с полным приводом.

Что касается внешности, то она будет выполнена в новом фирменном стиле Nissan, при этом модель останется полностью узнаваемой.

Интерьер машины будет выполнен в стиле нового хэтчбека Nissan Micra. Также стоит ожидать появление новых систем безопасности и электронных помощников.