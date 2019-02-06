Четверть всех проданных автомобилей Lada Vesta — Vesta Cross

Стало известно, какие наиболее востребованные в России модели из семейства Lada Vesta. В данных АЕБ или отчетах компании обычно не указывают, сколько и каких моделей было продано в семействе.

Однако аналитики «Автостат» опубликовали все-таки некоторые данные и оказалось, что четверть всех проданных автомашин Lada Vesta — это версия Vesta Cross.

Общие продажи такой версии за прошлый год составили 26 236 единиц или каждый четвертый реализованной автомобиль в семействе.

При этом на универсалы LADA Vesta SW Cross в прошлом году пришлось 22 838 штук, тогда как как 3 398 автомобилей это седаны LADA Vesta Cross.

Напомним, что по итогам 2018 года Веста стала самым продаваемым автомобилем на российском рынке с объёмами продаж 108 364 экземпляра.