Обновленный вариант кроссовера уже был замечен на тестировании в камуфляже, но сегодня производитель сообщил сроки выхода модели на рынок.
Обновленный кроссовер Changan CS95 появится на рынке весной
05.02.2019 13:12
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Так, стало известно, что обновленный кроссовер Changan CS95 появится на рынке весной, но более точные сроки пока не называют. Внедорожник Changan CS95 после обновления будет относится к 2019 модельному году.
В Changan CS95 изменится радиаторная решетка и оптика, все это будут выполнено в стиле недавно представленного седана Changan Raeton CC.
Технически большой кроссовер не изменится и он по-прежнему будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 233 л.с. и полноприводной системой за дополнительную плату.
Что касается салона, фото которого также появились в Сети, то там появится переработанная передняя панель, новый руль, центральная консоль и блок управления климатической установкой.
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