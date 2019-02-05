Обновленный вариант кроссовера уже был замечен на тестировании в камуфляже, но сегодня производитель сообщил сроки выхода модели на рынок.

Так, стало известно, что обновленный кроссовер Changan CS95 появится на рынке весной, но более точные сроки пока не называют. Внедорожник Changan CS95 после обновления будет относится к 2019 модельному году.

В Changan CS95 изменится радиаторная решетка и оптика, все это будут выполнено в стиле недавно представленного седана Changan Raeton CC.

Технически большой кроссовер не изменится и он по-прежнему будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 233 л.с. и полноприводной системой за дополнительную плату.

Что касается салона, фото которого также появились в Сети, то там появится переработанная передняя панель, новый руль, центральная консоль и блок управления климатической установкой.