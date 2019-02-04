«АвтоВАЗ» объявил о снижении стоимости базовых Lada Vesta

Российский автопроизводитель снизил цены на базовые комплектации машин семейства Vesta. Теперь «Весту» можно купить по цене от 594 900 рублей.

В базовой комплектации Standard установлен 1,6-литровый ДВС с механической коробкой. Также в этой версии есть ЭРА-ГЛОНАСС, две полушки безопасности, система стабилизации, электростеклоподъемники передних стекол и электрозеркала.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, Lada Vesta Standard подешевела на 20 тыс. рублей. Версия Standard с пакетом Start, который в машину добавит кондиционер, обогрев передних сидений и рейлинги на крыше теперь стоит на 28 тыс. дешевле – 676 900 руб.

Также на 25 тыс. меньше стала стоить Lada Vesta Cross в версии Comfort. Сейчас ее можно приобрести за 780 тыс. руб.