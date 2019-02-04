Система мониторинга движения водителей «Яндекс.Такси» начала работать с первого декабря первого года.
Сервис «Яндекс.Такси» начал наказывать водителей-нарушителей
04.02.2019 20:32
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Сегодня были обнародованы первые итоги работы системы слежения за скоростью водителей по GPS. К тому же стало известно, что сервис «Яндекс.Такси» начал наказывать водителей-нарушителей, о чем пишет «Астера» ссылаясь на данные «Российской газеты».
Оказалось, что один процент водителей был заблокирован сервисом навсегда, так как их расценили как самых злостных нарушителей ПДД.
При этом 99% стали соблюдать правила. Согласно обнародованной статистике, за период работы системы 92,4% водителей перестали нарушать скоростной режим, получив перед этим по два предупреждения.
Еще 6,6% водителей за нарушения скорости были временно заблокированы после чего также стали соблюдать правила.
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