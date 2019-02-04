Система мониторинга движения водителей «Яндекс.Такси» начала работать с первого декабря первого года.

Сегодня были обнародованы первые итоги работы системы слежения за скоростью водителей по GPS. К тому же стало известно, что сервис «Яндекс.Такси» начал наказывать водителей-нарушителей, о чем пишет «Астера» ссылаясь на данные «Российской газеты».

Оказалось, что один процент водителей был заблокирован сервисом навсегда, так как их расценили как самых злостных нарушителей ПДД.

При этом 99% стали соблюдать правила. Согласно обнародованной статистике, за период работы системы 92,4% водителей перестали нарушать скоростной режим, получив перед этим по два предупреждения.

Еще 6,6% водителей за нарушения скорости были временно заблокированы после чего также стали соблюдать правила.