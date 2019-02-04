Kia опубликовала рекламный ролик с участием нового Telluride

Новый внедорожник дебютировал в рамках Детройтского автосалона. Недавно компания Kia опубликовала рекламный ролик, в котором показывают небольшой городок в США.

В видео показали городок Уэст-Пойнт, штат Джорджия, где началась серийная сборка новинки Telluride. Также показаны жители городка, которые принимают участие в производстве.

Уже скоро новый внедорожник появится на рынке, где будет бороться за покупателей таких автомобилей как Subaru Ascent, Dodge Durango и Ford Explorer.

