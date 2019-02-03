Компания Nissan представила модель Micra N-Sport

Специалисты Nissan подготовили спортивную модификацию хэтчбека Micra, которая получила приставку к названию N-Sport и имеет лишь косметические изменений, тогда как в техническом плане изменений не произошло.

Nissan представил «подогретый» хэтчбек Micra N-Sport, который будет приводится в движение литровым двигателем мощностью 115 л.с., разработанным Renault-Nissan-Mitsubishi.

В паре с силовой установкой будет работать 6-ступенчатая механическая КП. Внешне новинка отличает шильдиками, глянцевыми элементами, галогенными передними противотуманными фарами, а также будет доступна отделка корпусов зеркал и колёсных дисков «под карбон».

Салоне будет отделка кожей и алькантарой, а также появились спортивные коврики.