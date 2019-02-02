BMW раскрыла экономичную версию гибридного седана 7-Series

На автосалоне в Детройте был представлен обновленный вариант седана BMW 7-Series и тогда же были названы и российские цены.

Теперь же компания рассекретила гибридную модификацию седана, который доступен с бензин-электрической силовой установкой.

В основе установки трехлитровый ДВС из семейства EfficientDynamic. Его мощность составляет 286 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составляет 450 Нм. Электродвигатель имеет мощность 113 л.с. при 265 Нм.

В паре с силовой установкой работает восьмискоростная автоматическая коробка передач Steptronic. Суммарная отдача установки составляет 394 лошадиных силы при 600 Нм в спортивной версии.

Седан BMW 745e разгонится до первой сотни за 5,2 секунды, 745Le — 5,3 секунды, а 745Le xDrive — за 5,1 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч.

На одной электротяге машина проедет 50-80 км, а заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 2,3 литра.

На российском рынке BMW 7-Series будет представлен только в версии 745Le xDrive, которая получит ценник около 7,54 млн рублей.