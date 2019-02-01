Датчик давления в шинах: как это работает

Следить за давлением в шинах машины необходимо тщательно и постоянно. Дело в том, что этот параметр влияет на очень многие моменты: от уровня накачки колеса зависят ходовые характеристики машины, ее маневренность, касание с поверхностью проезжей части. Пустые колеса делают движение более затруднительным, благодаря чему увеличивается расход топлива. В некоторых случаях недостаточно накаченные колеса могут послужить причиной даже аварии со всеми вытекающими последствиями.

Изначально датчики для проверки давления шин начали ставить на военной технике. Ведь в условиях боевых действий неисправное колесо может стоить экипажу жизни. Дальше эти технологии пошли в народ и сегодня каждый желающий имеет возможность купить такой датчик. Кстати, подобрать датчик давления для своего авто можно на сайте http://alltpms.ru/. Существуют различные устройства, но работают они на приблизительно одинаковых принципах. Рассмотрим их более подробно.

Основные типы датчиков давления

Проверка уровня давления в шинах может выполняться двумя основными способами: косвенным и прямым. Прямые системы располагаются непосредственно в контакте со средой шины и измеряют имеющееся там давление. Иногда они делаются в виде обычных колпачков, которые устанавливаются на колеса вместо золотников, играя, в том числе, и их функцию.

Непрямые методы, или косвенные, основанные на измерении разности давления при потере воздуха в камере. Здесь могут быть реализованы самые разные инженерные придумки, к примеру, измерение частоты вращения колеса, ведь при разном уровне накачки шин эта частота будет меняться. Далее специальный электронный блок измеряет и подсчитывает все полученные от датчика параметры и сигнализирует водителю об изменениях в системе. Сигнал может передаваться даже через Wi-Fiили Bluetoothсоединения прямо на мобильный или бортовой компьютер.

Также к датчикам косвенного типа действия относятся те, которые измеряют температуру шин. Чем ниже давление в колесе, тем больше его температура от повышенного трения, так как площадь контакта резины и дорожного покрытия увеличивается.

Зачем использовать датчики такого типа?

Вот только некоторые причины, чтобы обязательно приобрести себе один из предлагаемых в магазине вариантов:

Безопасность. Вы не станете жертвой внезапной аварии, связанной с проблемами в колесах и резине;

Диагностика. Проблема с шиной не утаится и будет очевидна, поэтому ее можно своевременно решить и не запускать;

Это не дорого. Любой датчик стоит достаточно немного.

Устанавливайте датчик контроля давления шин и сделайте вождение более безопасным и комфортным!