Infiniti может покинуть европейский авторынок

Infiniti может уйти с европейского рынка, о чем сообщают инсайдеры.

Сама компания пока такую информацию не подтвердила. В альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi рассматривают решение о выводе марки с европейского рынка.

Конечно это произойдёт не сразу и такое решение вовсе не будет принято, если Infiniti выйдет на нужный уровень продаж.

Как сообщают CarSalesBase, продажи марки в Европе сейчас очень низкие. К примеру вместо запланированных 40 тыс. ед. Infiniti Q30 за прошлый год было продано менее 3 тысяч авто.

На российском рынке продажи Infiniti тоже сокращаются, а при том что в 2018 году автомобильный рынок вырос, у японской премиальной марки наблюдается существенное падение продаж.