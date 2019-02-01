Некоторые подробности о новом пикапе американской компании ранее уже появлялись в Сети.
Tesla может представить электрический пикап этим летом
01.02.2019 15:43
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При этом сроки презентации несколько раз переносились и в конце прошлого года стало известно, что его дебют состоится в этом году.
Согласно новым данным, Tesla может представить электрический пикап уже летом, однако сроки выхода модели по-прежнему неизвестны.
Ранее глава компании Илон Маск заявлял, что прототип пикапа будет продемонстрирован после дебюта недорого кроссовера. То есть в ближайшее время стоит ожидать презентацию нового кроссовера.
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