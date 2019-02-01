Серийное производство Haval F7 запустят в России в апреле-мае

На китайском рынке новый молодежный кроссовер Haval F7 уже доступен для покупки и ранее портал «ТвоёАвто» писал, что его оценили в 1 млн рублей.

При этом мировая премьера автомобиля проходила в августе на автосалоне в Москве и кроссовер будут выпускать на российском предприятии в Тульской области.

Как известно, на новом предприятии уже стартовала тестовая сборка автомобиля, но сегодня были озвучены предварительные сроки запуска полноценного производства.

Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае. Сейчас на предприятии осуществляется отладка всех процессов в цехах.

В ближайшее время из Китая поступит первая партия комплектующих для сборки кроссовера.