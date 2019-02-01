На китайском рынке новый молодежный кроссовер Haval F7 уже доступен для покупки и ранее портал «ТвоёАвто» писал, что его оценили в 1 млн рублей.
Серийное производство Haval F7 запустят в России в апреле-мае
01.02.2019 15:27
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При этом мировая премьера автомобиля проходила в августе на автосалоне в Москве и кроссовер будут выпускать на российском предприятии в Тульской области.
Как известно, на новом предприятии уже стартовала тестовая сборка автомобиля, но сегодня были озвучены предварительные сроки запуска полноценного производства.
Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае. Сейчас на предприятии осуществляется отладка всех процессов в цехах.
В ближайшее время из Китая поступит первая партия комплектующих для сборки кроссовера.
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