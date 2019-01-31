Автозаправочные станции являются стабильным источником дохода, поскольку при любых экономических условиях приносят определенный процент от стоимости продаваемого топлива. Однако они являются взрыво- и огнеопасными объектами, а потому при их строительстве необходимо соблюдать целый ряд требований по безопасности.

Порядок действий при строительстве АЗС

Существуют два основных способа открытия автозаправочной станции: использование услуг специализированной фирмы и самостоятельное решение всех проблем. Строительство АЗС под ключ позволяет избегнуть множества хлопот, однако обходится довольно дорого. Второй вариант позволяет сэкономить деньги, но требует немалых затрат своего труда и времени. Чтобы построить АЗС, необходимо выполнить следующие действия:

Определиться с местом размещения АЗС. Для обеспечения высокой рентабельности этот объект надо располагать вдоль оживленных дорог.

Перед началом строительных работ нужно оформить градостроительное обоснование расположения АЗС, согласовав этот вопрос с контролирующими инстанциями.

После завершения всех бюрократических процедур начинается собственно возведение АЗС на выбранной территории. Для этого подходят любые стройматериалы, за исключением древесины.

Пластиковые резервуары для хранения горючего желательно разместить под землей. Это достаточно дорого, однако функциональность такого решения весьма высока.

Завершающий этап – установка топливных колонок.

Порядок организации работы АЗС

После окончания строительства АЗС необходимо принять ряд мер, связанных с техникой безопасности. На таких объектах очень часто проводятся проверки, а размеры штрафов за невыполнение жестких требований безопасности довольно велики. В особенности это ощутимо для недавно открытого бизнеса. Нужно оснастить АЗС системами пожаротушения, вентиляции, кондиционирования. Важна даже такая мелочь как наличие дворника в штате, поскольку чистота территории имеет непосредственное отношение к безопасности. Кроме того, очень важно оснастить АЗС кнопкой вызова охраны и системой видеонаблюдения. Помимо защиты работников от грабителей, эти меры помогут предотвратить хищение топлива недобросовестными сотрудниками.

Хотя для строительства АЗС требуются значительные финансовые вложения, они довольно быстро себя окупают. Однако надо учитывать, что срок окупаемости АЗС во многом зависит от количества обслуживаемых клиентов, а потому необходимо грамотно выбрать место для ее строительства.