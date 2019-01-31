Займ денег под залог автомобиля

Автоломбард Капитал предлагает займы под залог транспортного средства или ПТС. Компания включена в реестр ЦБ РФ и отличается выгодными, совершенно прозрачными условиями сотрудничества. Чтобы получить необходимую суму денег, не надо тратить время на посещение офиса организации. Оценить авто можно в режиме онлайн в удобном для заемщика месте с помощью любого цифрового устройства подключенного к сети интернет.

Особенности

Для оформления заявки необходимо перейти по ссылке https://lombard-capital.ru/uslugi/dengi-pod-zalog-avto/, заполнить предложенную форму и получить первичную информацию о сумме, на которую можно рассчитывать. Если все устраивает необходимо посетить офис компании, уточнить все условия сотрудничества и заключить договор, после чего моментально выдаются деньги. Для получения займа необходимо предоставить паспорт, свидетельство о регистрации ТС и ПТС.

Максимально возможный размер ссуды – 5 млн. рублей. Сроки – не более 12 месяцев. Оформление занимает 30 минут. Никаких дополнительных справок, доверенностей, поручителей. Машина круглосуточно находится под охраной на крытой стоянке, которая имеет высокий уровень безопасности.

Автомобиль является гарантией возврата денег, которые автоломбард предоставляет в кратчайшие сроки с минимальным количеством обязательств, без лишней бюрократии.

Преимущества

К основным достоинствам кредита от компании Капитал можно отнести:

Целый ряд бесплатных услуг: оценка, страхование, досрочное продление/погашение.

Особые, индивидуальные условия сотрудничества для каждого: возможность выдачи займа для людей с плохой кредитной историей, залог под авто иностранного, отечественного происхождения.

Отсутствие обязательной страховки КАСКО.

Автоломбард состоит в официальном реестре ЦБ РФ.

Проводится фиксация пробега, который будет соответствовать установленным показателям при возврате.

Все прозрачно и максимально понятно, нет скрытых комиссий, дополнительных необоснованных накруток и других неожиданных комбинаций.

После оценки автомобиля человек может моментально получить достаточно крупную сумму без поручителей и целого ряда справок. Транспортное средство храниться в максимально комфортных для техники условиях. Специальный паркинг оборудован камерами наблюдения и находится под охраной квалифицированных сотрудников.