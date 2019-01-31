Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40

Новый компактный кроссовер Volvo XC40 оказался очень востребованной моделью в мире, причем он пользуется неплохим спросом и в России.

При этом в Volvo решили увеличить продажи XC40 на российском рынке за счет более доступной модели.

В базу Росстандарта добавили ОТТС на Volvo XC40 с передним приводом. Такая версия будет оснащаться 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 150 л.с. Трансмиссия будет только восьмиступенчатая автоматическая.

Предположительно переднеприводный Volvo XC40 в дилерских центрах появится весной по цене 2 235 000 руб. Сейчас Volvo XC40 с полным приводом стоит от 2 365 000 рублей.