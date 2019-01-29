Представлен обновленный Nissan Micra с новым мотором и КП

В компании Nissan рассекретили обновленный вариант хэтчбека Nissan Micra, у которого появился новый двигатель и модернизированные старые. Еще модель теперь имет вариатор и предлагается в «подогретой» версии.

В обновленном компактном автомобиле теперь с базовой комплектации предлагается мультимедийная система с поддержкой смартфонов и навигацией, а экран в ней будет семидюймовым. К тому же система получила улучшенную функцию распознавания голоса.

В линейке двигателей автомобиля предлагается 1,0-литровый двигатель, мощность которого выросла до 100 л.с. В паре с этой силовой установкой и будет работать вариатор.

Еще появился 1,2-литровый двигатель с турбиной. Его мощность составляет 117 л.с., а работает он с шестискоростной механикой.

Этот двигатель и будет предлагаться в «подогретой» версии, а отличаться она будет иными настройками подвески, уменьшенным дорожным просветом и измененными настройками рулевого управления.

В линейке двигателей обновленного Nissan Micra также остались литровый 71-сильный двигатель и 1,5-литровый турбодизель с отдачей 90 л.с.