Хэтчбек Renault Clio нового поколения представлен официально

Накануне компания опубликовала изображения интерьера автомобиля, а сегодня состоялась его онлайн-презентация.

Мировой общественности хэтчбек Renault Clio пятого поколения будет представлен в рамках автосалона в Женеве. Создавался автомобиль на модернизированной версии платформы CMF-B, за счет которой он стал легче и получил следующие габариты: 4048/1798/1440 мм.

Дизайн экстерьера выполнен в стиле последнего Megane, а еще некоторые дизайнерские решения были использованы от концепта Symbioz.

Как уже сообщалось ранее, около 70% времени специалисты компании потратили на разработку салона, где теперь имеется полностью цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов. Информационно-развлекательная система установлена с экраном 9,3 дюйма.

К тому же в хэтчбеке будет спутниковая навигация. Также в интерьере предлагаются новые кресла, за счет которых удалось увеличить пространство для задних пассажиров.

Еще вырос и объём багажного отделения, который теперь составляет 391 литр.

Что касается линейки двигателей, то в начальной комплектации Renault Clio получит 1,0-литровый двигатель, который будет выдавать 65 и 75 л.с. мощности.

В других комплектациях предложат бензиновый турбомотор мощностью 100 и 130 л.с. и дизельный 1,5-литровый двигатель с отдачей 85 и 115 л.с. В дальнейшем у модели появится и гибридная установка, а также RS-версия.