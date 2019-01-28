В Россию скоро приедет пикап JAC T6

Им станет пикап JAC T6, который как стало известно, приедет в Россию в первой половине 2019 года. Новинка в нашей стране получила ОТТС. Модель будет предлагаться на российском рынке в нескольких конфигурациях.

В сертификационном документе указано, что пикап будет доступен в версиях с задним и полными приводом, причем последний будет только в пикапе с двухрядной кабиной.

Моторная гамма пикапа будет представлена турбированным бензиновым и дизельным двигателем. Первый имеет объём два литра и мощность 177 л.с., а второй такого же объёма, но с мощностью 136 л.с.

Среди трансмиссий предложат шестискоростную механическую коробку передач.

Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.