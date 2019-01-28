SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

SsangYong готовит к презентации новый кроссовер Korando и в сети уже опубликован первый тизер данной модели. Не исключено, что компания проведет отдельное мероприятие, посвященное новому поколению кроссовера. Также его должны показать в марте на мотор-шоу в Сеуле.

SsangYong Korando, который на некоторых рынках известен как Actyon, могут оснастить новыми моторами и даже гибридной силовой установкой.

Новое поколение получит более низкий силуэт и как известно машина будет оснащена цифровой панелью приборов.

Напомним, SsangYong ведет еще разработку полностью электрического кроссовера. Концепт такой машины был показан весной прошлого года и его назвали e-SIV.

Силовая установка корейского электрокроссовера позволяла выдать 190 л.с. Максимальная скорость концептуальной модели составляет 150км/ч, а запас хода на одном заряде — до 450 км.