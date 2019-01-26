Infiniti переписала российские цены на большинство моделей

Infiniti на российском рынке пересмотрела цена на представленные в стране автомобили, причем некоторые из них даже подешевели.

Как сообщает сайт «Цена Авто», седан Infiniti Q50 в комплектации Luxe подешевел на 22 тыс. рублей и теперь он стоит от 2 320 000 руб.

Без изменений осталась стоимость гибридного кроссовера QX60 hybrid, а вот Infiniti Q50 в версии Red Sport стал дороже сразу на 95 тыс. рублей.

Изменение в меньшую сторону коснулись еще флагманского кроссовера Infiniti QX80, который в зависимости от комплектации подешевел от 10 до 105 тыс. руб.

Теперь его предлагают по цене от 4 790 000 до 5 195 000 рублей. Что касается других представленных моделей, то седаны Q30 и Q60 и кроссоверы QX30, QX50 и QX60 на российском рынке подорожали на 40-115 тыс. рублей.