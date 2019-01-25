Еще не построенный гиперкар Bugatti Divo появился в продаже

В конце августа прошлого года Bugatti официально представила свой новый гиперкар Bugatti Divo , который выйдет тиражом в количестве всего 40 экземпляров.

Интересно, что еще на момент презентации стало известно, что все запланированные к выпуску экземпляры были распроданы, но…

Дилер DI Automobile из Мюнхена на сайте Mobile опубликовал объявление, в котором предлагают новый Bugatti Divo.

Если быть точнее, то дилер предложил купить место в очереди на его постройку. Более того, за это запросили 7 913 500 евро или 591 млн рублей.

При этом официальная стоимость гиперкара составляет пять миллионов евро.

Таким образом, дилер не просто продаст Bugatti Divo, но и заработает еще почти три миллиона евро за место в очереди. Напомним, что к производству Bugatti Divo приступят к концу этого года.