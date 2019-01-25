В Петербурге оформлено 210 предзаказов на новый Renault Arkana

Приемом заявок занимается «Петровский Автоцентр», причем еще в декабре стало известно, что у дилера оформили более 100 заявок.

При этом теперь появилась информация, что в Петербурге оформили 210 предзаказов на новый Renault Arkana, который пока существует только в качестве концепта.

Однако пару дней назад новинку удалось заметить на тестах журналистами.

На тестировании был предсерийный образец, тогда как серийная версия должна появится уже в первой половине этого года.

Вместе со шпионскими фото стали известны и некоторые новые подробности о кроссовере. Напомним, что дебют новинки состоялся в прошлом году в Москве.