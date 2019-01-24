«Автотор» начал выпускать флагманский седан KIA K900

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство нового флагманского седана Kia K900. Эту модель представят для российского рынка в первом полугодии 2019 года.

Kia K900 придет на смену Quoris. В основе новинки лежит новая платформа, в которой колесная база увеличена на 60 мм и теперь она составляет 3105 мм.

В России K900 будет предлагаться с двумя моторами, а именно с 3,3-литровым 249-сильным турбомотором, который сейчас можно встретить на спортивном фастбеке Kia Stinger, и пятилитровым V8 мощностью 413 л.с.

Оба ДВС будут предлагаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Цены и комплектации на Kia K900 будут озвучены ближе к старту продаж.