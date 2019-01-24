Шпионские фото нового Rolls-Royce Ghost впервые попали в Сеть

Сегодня зарубежное издание распространило первые шпионские фотографии нового Rolls-Royce Ghost, который заметили на автовозе.

Уже известно, что автомобиль нового поколения будет создан на той же платформе, что и модели Phantom и Cullinan.

Его конкурентами на рынке станут Mercedes-Maybach S 600 и Bentley Flying Spur. В отличие от предшественника Rolls-Royce Ghost получит серьезные изменения в задней части, а в селом он останется узнаваем и будет выполнен в фирменной стилистике компании.

О технических характеристиках автомобиля официальных данных нет, но инсайдеры сообщают, что в Ghost останется двенадцатицилиндровый 6,6-литровый двигатель.