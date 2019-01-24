Opel представила новый фургон Opel Vivaro

Новый Opel Vivaro уже не является копией Renault Trafic, так как немецкая компания принадлежит PSA и теперь фургон создан на базе Peugeot Expert.

Компания Opel представила свой новый фургон Vivaro. В его основе теперь лежит другая тележка и новые моторы, которые устанавливают на коммерческие машины Citroen Jumpy и Peugeot Expert. В целом Vivaro будет доступен с теми же опциями, что и французские модели.

Заказать фургон можно будет с 1,6 или 2,0-литровыми дизельными моторами. Трансмиссия для этих ДВС доступна механическая или «автомат». В качестве опции можно заказать еще и полноприводную версию Vivaro.



Через два года на рынке должна появится еще электрическая версия Opel Vivaro, а она скорее всего выйдет одновременно с «зелеными» Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

Заказы на немецкий фургон начнут принимать в следующем месяце, а вот «живые» продажи модели начнутся только в начале лета.