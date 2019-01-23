Седан Hyundai Solaris получит вариатор и фонари в стиле Lexus IS

Hyundai на тесты вывела рестайлинговую версию седана Verna, которая на российском рынке больше известна как Solaris.

В Китае на тестах заметили обновленную версию Verna/Solaris. В прототипе плотным черным материалом закрыли переднюю и заднюю часть.

Это указывает, что основные изменения во внешности произойдут именно в этих частях кузова и уже известно, что Verna получит оптику похожую на ту, что сейчас можно встретить на Lexus IS. Также будут изменены задние фонари и бампера. Должна изменится и радиаторная решетка.

Моторы для рестайлинговой версии скорее всего оставят те же, а это 1,4 и 1,6-литровые агрегаты мощностью 100 и 123 л.с. соответственно.

А вот трансмиссия у модели подвергнется изменениям и на смену классической автоматической коробки придет бесступенчатый вариатор.