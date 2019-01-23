Завод Subaru в Японии полностью остановил работу

Автопроизводителю Subaru в Японии пришлось закрыть свой завод на территории Японии. У компании в стране находится одно предприятие по выпуску автомобилей.

Дело в том, что производитель поставил своим партнерам детали, которые были признаны дефектными.

Для того, чтобы разобраться в чем причина изготовления дефектных компонентов и пришлось остановить завод полностью.

Как выяснили журналисты, дефекты были выявлены в деталях для электроусилителя руля и они могут быть в автомобилях Forester, Impreza и XV.

В свою очередь в Subaru комментировать информацию не стали, ссылаясь на то, что причины возникновения дефектов еще не установлены.