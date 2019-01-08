Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей с механической КПП

Несмотря на то что уже 2019 год, специалисты пока дают данные только за 11 месяцев 2018 года, однако и эти показатели уже позволяют понять, что в РФ наибольшим спросом пользуются авто с автоматической трансмиссией. Так, за отчетный период доля «механики» составила 44%, от общего объёма продаж новых машин.

Таким образом, доля автоматической трансмиссии увеличивается с каждым годом. При этом в РФ больше всего с механикой было продано машин марки LADA — 295,4 тыс. ед.

На втором месте с большим отставанием расположилась Renault – 94 тыс. ед. В «тройку» также попала марка KIA с результатом 41,4 тыс. проданных машин.

Также 39 тыс. ед. машин с МКП было продано компанией Hyundai и 32,9 тыс. ед. Volkswagen. Вторая пятерка популярных марок расположилась следующим образом:

Skoda – 27, 8 тыс. ед.

Nissan – 26,1 тыс. ед.

Chevrolet – 25,7 тыс. ед.

УАЗ – 18, 1 тыс. ед.

Datsun – 15 тыс. ед.

В целом за отчетный период с механической трансмиссией было продано 663 тыс. новых легковых автомобилей.