Названы самые популярные автомобили с АКПП

Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты нового исследования, в рамках которого были названы самые популярные автомобили, оснащенные «автоматом».

Аналитики отметили, что в рейтинге оказались машины не только с классическими автоматическими КП, но и с «роботами» и вариаторами. Отмечается, что за 11 месяцев прошлого года на российском рынке было реализовано 849 тысяч автомобилей с АКПП, а это 56% от общего объёма проданных автомобилей.

Чаще всего на российском рынке продается автомобилей с «автоматом» марки «КИА». Таких автомобилей за 11 месяцев 2018 года было продано 168,2 тыс. экземпляров.

Следом за этой маркой располагается «Хэндай» с результатом 123 тыс. авто, а в тройке лидеров располагается «Тойота». Таких автомобилей с «автоматом» было реализовано 90 тыс. штук.

В первую пятерку вошли машины таких марок как «Фольксваген» и «Ниссан» — 61,4 тыс. и 46,5 тыс. единиц соответственно.

Модели «Шкоды» расположились на шестой строчке с показателем 45,5 тыс. авто. Бренд «Митсубиси» стал седьмым в этом списке.

Автомобилей с «автоматом» этой марки было реализовано 34,9 тыс. экземпляров. Оставшиеся три места в «десятке» оказались за «Рено» (34,1 тыс. шт.), «БМВ» (32,5 тыс. шт.) и «Мерседес» (29,9 тыс. шт.).