АвтоВАЗ переписал цены на автомобили LADA в РФ

Об удорожании автомобилей Lada с 1 января стало известно за неделю до конца 2018 года.

Теперь же стало известно, насколько прибавили в цене автомобили российской марки.

«АвтоВАЗ» переписал цены на весь модельный ряд LADA на сумму от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от модели и ее комплектации.

Новое семейство Granta теперь оценено на 15 тысяч рублей дороже, а такую же сумму прибавили и комплектации автомобиля LADA 4х4 во всех модификациях, включая Urban.

Лада Ларгус стал дороже на 20 тысяч рублей, также как и Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG. Универсалы Веста предлагаются на 25 тысяч рублей дороже.

На двадцать тысяч рублей теперь дороже и LADA XRAY, а вот его кросс-версия прибавила в цене максимальные 25 тысяч рублей.