Популярный ведущий передачи The Grand Tour прежде чем составить свой собственный рейтинг лучших автомобилей предварительно протестировал 30 моделей.
ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года выбрал Джереми Кларксон
30.12.2018 17:51
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Джереми Кларксон на основе собственного мнения назвал ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года, а чтобы составить рейтинг он в течении всего года тестировал разные машины.
Среди них лучшим оказался гиперкар Lamborghini Huracan Performante. Также большое впечатление от езды Кларксон получил, когда тестировал купе Porsche 911 GT2 RS.
Третье место в коротком топе заняла Alpina B5 нового поколения. А вот на последних местах оказались суперкар Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT, которым телеведущий отдал четвертое и пятое место соответственно.
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