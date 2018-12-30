ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года выбрал Джереми Кларксон

Джереми Кларксон на основе собственного мнения назвал ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года, а чтобы составить рейтинг он в течении всего года тестировал разные машины.

Среди них лучшим оказался гиперкар Lamborghini Huracan Performante. Также большое впечатление от езды Кларксон получил, когда тестировал купе Porsche 911 GT2 RS.

Третье место в коротком топе заняла Alpina B5 нового поколения. А вот на последних местах оказались суперкар Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT, которым телеведущий отдал четвертое и пятое место соответственно.