В Skoda анонсировали дебют новой Skoda Octavia

Недавно модель получила обновление, а уже до конца следующего года будет представлено и новое поколение, причем первым дебютирует лифтбек.

В компании Skoda уже активно работают над новым поколением автомобиля, презентация которого состоится в следующем году на автосалоне во Франкфурте, либо в рамках специально организованного мероприятия.

По предварительной информации, новая Octavia получит кардинально изменений экстерьер в новой фирменной стилистике марки.

В основе модели будет располагаться платформа MQB, за счет которой ожидается увеличение пространства в салоне и багажного отделения.

Помимо стандартных ДВС в моторной гамме новой Octavia появится гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором.