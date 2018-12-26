Пресс-служба компании Mitsubishi опубликовала сообщение, в котором говорится о повышении цен на все автомобили, представленные в России.
Mitsubishi объявила о повышении цен на все автомобили в России
26.12.2018 14:32
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Согласно официальной информации ценники на все автомобили марки будут изменены с 1 января 2019 года. Цены планируется переписать в связи с изменением ставки НДС в России.
Сумма удорожания составит 25 тысяч рублей минимум, тогда как некоторые модели и комплектации прибавят в цене 50 тысяч рублей.
Список всех моделей и их цен будет опубликован на сайте компании 1 января 2019 года.
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