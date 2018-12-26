Mitsubishi объявила о повышении цен на все автомобили в России

Пресс-служба компании Mitsubishi опубликовала сообщение, в котором говорится о повышении цен на все автомобили, представленные в России.

Согласно официальной информации ценники на все автомобили марки будут изменены с 1 января 2019 года. Цены планируется переписать в связи с изменением ставки НДС в России.

Сумма удорожания составит 25 тысяч рублей минимум, тогда как некоторые модели и комплектации прибавят в цене 50 тысяч рублей.

Список всех моделей и их цен будет опубликован на сайте компании 1 января 2019 года.