Представлен первый тизер нового LAND ROVER Defender 2020

Компания Land Rover в следующем году отметит свой 70-летний юбилей, а для этого будет организовано мероприятие, в рамках которого планируется представит новую генерацию внедорожника Land Rover Defender.

Автопроизводитель сегодня распространил тизер, анонсируя презентацию своего внедорожника.

Вместе с тизером было сообщение, согласно которому Land Rover проведет онлайн презентацию, рассекретив подробности о новом Defender уже 27 декабря.

Что касается тизера, то в нем показали автомобиль в камуфляже с подписью «Не разворачивать до 2019-го», поэтому возможно в этом месяце будут раскрыты некоторые технические подробности, тогда как саму модель, вероятно, покажут в камуфляже.

На рынок Land Rover Defender нового поколения выйдет только в 2020 году, а пока модель проходит тестирование и уже были замечены прототипы с пяти- и трехдверным кузовом.