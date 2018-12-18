«МАЗ» сделает самый красивый грузовой автомобиль в истории

В 2019 году команда компании МАЗ выйдет на марафон с новым капотным грузовиком, над которым работали специалисты предприятия, уверенные, что эта машина станет самым красивым грузовиком в истории.

МАЗ показала тизер своего нового грузовика для ралли, на котором в следующем сезоне будет выступать белорусская команда.

В компании уже было отмечено, что благодаря капотной компоновке специалистам МАЗ удалось улучшить развесовку и повысить комфорт экипажу.

Большинство узлов для раллийного грузовика сделали на собственном заводе. Пока белорусская компания не раскрывают всех подробностей про свой новый грузовик, но это обязательно сделают до конца года.

Новинка уже в 2019 году будет принимать участие в ралли, но вот на «Дакар» она не попадет.