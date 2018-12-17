«Суицидальные» двери получила юбилейная спецверсия Lincoln Continental

Пару дней назад стало известно, что компания выпустит новинку, которая получит так называемые «суицидальные» задние двери, а это двери, которые распахиваются против хода движения.

Сегодня 17 декабря компания неожиданно рассекретила такой автомобиль и им, как предполагалось, стал автомобиль Continental.

Правда флагманская модель с подобным типом дверей будет выпущена ограниченным тиражом, к тому же в компании не ожидают большого спроса на такой вариант.

Особые версии автомобиля будут поставлены клиентам уже в 2019 году. Специальная модификация была приурочена 80-летнему юбилею модели, который состоится в следующем году.

«Юбилейный» Continental получил приставку к названию 80th Anniversary Coach Door Edition, а тираж его будет органичен 80 экземплярами.

Возможно, производитель в 2020 году выпустит еще одну партию таких автомобилей. Отдельно стоит отметить, что компания решила предложить юбилейный, седан только для рынка США, хотя например, в Китае этот автомобиль продается существенно лучше.

Из особенностей седана можно отметить увеличенную до 3 147 мм колесную базу, два отдельных сидения вместо дивана, а также в целом роскошное оформление салона.

Под капотом автомобиля располагается битурбированный трехлитровый двигатель, который предложат с шестискоростным автоматом и только с полноприводной системой. О ценах на спецверсию объявят дополнительно.