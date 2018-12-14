Эксперты назвали самые надежные и ремонтопригодные автомобили в мире

Составлением рейтинга занималась компания CarMD, которая является и разработчиком приложения для диагностики моторов.

Основываясь на своих данных, которые затрагивают автомобили выпущенные с 1996 по 2018 год, специалисты назвали марки и модели, где реже всего загорается индикатор проверки двигателя.

Исследование проводили в период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года, и в это время реже всего контрольная лампа светилась в автомобилях марки Toyota. Также она редко загоралась в Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi.

А вот если рассматривать рейтинг по моделям то тут, лидером неожиданно оказалась Audi Q5 2016 года выпуска. Второе и третье место у Subaru XV и Honda CR-V. Далее по списку еще две модели Honda – HR-V и Civic.

Что касается ремонтопригодности, то тут меньше всего тратили владельцы автомобилей Mazda, которым в среднем на ремонт мотора пришлось потратить $286.

Также достаточно доступными в обслуживании оказались ДВС Kia и Dodge. В среднем автовладельцам этих марок ремонт двигателя обходился в $320 и $326 соответственно.

По моделям самыми доступными стали Hyundai Tucson и Accent 2017 года выпуска, у которых средний чек по ремонту двигателя составил $67 и $69 соответственно.

Как оказалось, наиболее распространённым ремонтом в сервисе среди бюджетных авто считается проверка крышки горловины бензобака, которая может быть потерянной или требует замены.

То есть автовладельцы увидев, что у них горит лампочка обращаются в сервис, где выясняется, что в автомобиле просто не закрыта или потеряна крышка бензобака. После такой диагностики радостный владелец автомобиля платит мастеру $70.