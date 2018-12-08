Компания Genesis показала свой первый внедорожник GV80

Концепт будущего кроссовера от Genesis был представлен в прошлом году на автосалоне в Нью-Йорке.

Модель под названием Genesis GV80 уже попадалась фотошпионам на тестах и как оказалось, кроссовер не сильно будет отличаться от концепта.

Это подтверждает и новый видеоролик от Hyundai, в котором показали работу системы безопасности автомобиля, а в качестве примера использовали Genesis GV80.

Спутать эту модель с другой невозможно, так как она отличается от других моделей «двухэтажными» фарами и особой радиаторной решеткой.

Вот только в видео показали кроссовер с классическими боковыми зеркалами, а в концепте были установлены камеры. Предположительно первый серийный кроссовер от Genesis покажут в следующем году.