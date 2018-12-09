В Сети случайно рассекретили салон новой LADA Vesta

В сети случайно показали салон обновленной Lada Vesta, а сделал это блогер рассказывая о новой Lada Granta. Снимок салона основного семейства блогеру прислал один из его подписчиков.

Как известно рендер салона был обнаружен на одном из форумов Lada Vesta. В свою очередь он туда попал после закрытой презентации организованной «АВТОВАЗом».

Она проходила в Санкт-Петербурге с 22 октября по 2 ноября 2018 года и на ней автопроизводитель общался с владельцами Vesta и интересовался о том насколько удобный салон и что следует улучшить.

На снимке ранний прототип салона, но можно заметить большой экран мультимедийной системы и иной блок управления климатом.

В целом вся центральная панель, а также дверные карты будут переделаны. Предполагается, что компания намерена поднять эргономику Vesta до уровня иностранных моделей этого же класса.

Стоит отметить, что Vesta в продаже с ноября 2015 года, а в 2020 году модель может получит фейслифт. Изменят скорее всего бамперы и задние фонари, а также могут измениться противотуманные фары.

А что точно должно появится так это три вида трансмиссий: «механика», «робот» и вариатор. Стоит ожидать и новый мотор — HR16 мощностью 114 л.с. от Nissan.