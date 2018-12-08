«УАЗ» подтвердил выпуск внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП

Внедорожник УАЗ «Патриот» будет оснащаться автоматической коробкой передач, о чем заявили представители автопроизводителя.

На Ульяновском автомобильном заводе подтвердили выпуск внедорожника с автоматической коробкой передач, при этом была опровергнута информация, что такие автомобили появятся в дилерских центрах весной следующего года.

Согласно официальной информации, они поступят в продажу позже, но когда именно пока неизвестно.

По слухам УАЗ «Патриот» будет оснащаться 6-ступенчатой трансмиссией от французской компании Punch Powertrain.

Скорее всего это будет коробка 6L50 с максимальным входным моментом 450 Нм. Автоматическая трансмиссия будет доступна только с 150-сильным мотором. Такой ДВС сейчас устанавливают на обновленный УАЗ «Патриот».