Audi показала концепт нового электромобиля Audi e-tron GT

Audi как и обещала в Лос-Анджелес привезла свой новый концепт электрического e-tron GT. Серийная версия этой модели на рынке будет конкурировать с Tesla Model S.

Несколько дней назад Audi показала первый тизер своего флагманского электрокара, а теперь на мотор-шоу в США его представили публично.

По размерам Audi e-tron GT схож с A7 Sportback. Заявлено, что длина электрокара составляет 4,96 метра, ширина 1,96 метра, а высота 1,38 метра. Размер колесной базы 2,90 метра.



Машина создана на новой платформе за счет чего у нее появился впереди багажный отсек и его объём составляет 100 литров, а сзади объём багажного отделения на 450 литров.

Концепт оснастили большими колесными дисками – 22 дюйма, матричными фарами с рисунком, напоминающим молнии, и спортивным аэродинамическим обвесом.

В салоне электрического автомобиля большой информационный ЖК-дисплей, цифровая панель приборов и руль со скошенным верхним и нижним сегментом.

Что касается силовой установки, то ее отдача составляет 590 л.с. Она обеспечивает автомобилю разгон от 0 до 100 км/ч за 3,5 сек, до 200 км/ч e-tron GT разгонится за 12 секунд.

Представленный концепт является полноприводным. так как у него на каждой оси по электромотору. На одном заряде машина может проехать до 400 км, а на специальной зарядке полнить запас хода до 80% можно за 20 минут. Также в электрокаре установили автопилот третьего уровня.

Серийная версия Audi e-tron GT выйдет в 2020 году.