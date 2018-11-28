LADA начала продажи обновленного хэтчбека LADA XRAY 2019

Российские дилеры Lada начали продажи LADA XRAY 2019 модельного года. Этот высокий хэтчбек подешевел на 40 тысяч рублей за счет новой комплектации и стал немного просторнее.

Российский автопроизводитель теперь предлагает LADA XRAY в новой базовой версии – Standard, цена которой начинается от 589 900 рублей. Под капотом такого хэтчбека установлен 1,6-литровый 106-сильный мотор и механическая коробка передач.

В базовой версии уже есть сигнализация, центральный замок, помощник при старте на подъем, а также система стабилизации.

Стоит отметить, что инженеры компании «АВТОВАЗ» в Lada XRay 2019 модельного года на 25 мм увеличили длину салона, что дает задним пассажирам больше пространства.

Дилерские центры российской компании также предложат комплектацию Classic и Comfort, цены которых начинаются от 629 900 и 687 900 рублей соответственно.

В Classic уже установлено водительское кресло с регулировкой по высоте. Также для этой комплектации за 25 тысяч рублей можно заказать кондиционер.

В Comfort кондиционер уже входит в оснащение, а также в этой версии есть электрические стеклоподьемники задних стекол и подогрев передних сидений.

Для Comfort доступен еще с 1,8-литровый 122-сильный мотор с механической или роботизированной коробкой.

Самая дорогая комплектация нового Lada XRay стоит от 743 900 рублей и тут уже есть парктроник, подогрев ветрового стекла, круиз-контроль, камера заднего вида и датчики дождя и света.