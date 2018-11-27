Обновленный флагманский седан Genesis G90 представлен официально

Эта модель получила большое количество изменений во внешности и новые опции. В компании полностью изменили переднюю часть машины, где появилась полностью новая форма радиаторной решетки, которая теперь выполнена в форме геральдического щита, а также новая оптика и задние фонари символизирующие крылья логотипа компании.

Также для обновлённого премиального седана разработали новые 19-дюймовый колесные диски.

Для Genesis G90 теперь предлагается девять цветов кузова, среди которых есть новые — красный и золотой. В салоне машины устанавливается новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном.

В ней есть поддержка Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link. Также в системе будут предустановлены навигационные карты, которые могут автоматически обновляться по воздуху.

Еще седан оснастили 10 подушками безопасности, системой удержания автомобиля в полосе движения и системой контроля поперечного трафика при движении задним ходом.

Моторы для седана остались прежние, а это атмосферный V6 объёмом 3,8-литра и мощностью 309 л.с., пятилитровый V8 с 413-сильной отдачей и 3,3-литровый турбодвигатель мощностью 370 л.с.