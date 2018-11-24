Компания Renault для европейцев начала предлагать новый электрический фургон Renault Master Z.E. Это полностью экологическая чистая машина с запасом хода до 133 км и мотором мощностью 76 лошадиных сил и блоком батарей на 33 кВт*ч.
Электрический фургон Renault Master Z.E. стал доступен для заказа
24.11.2018 16:49
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Renault Master Z.E по вместимости не отличается от классической модели, которая предлагается в трех вариантах колесной базы и в двух вариантах высоты крыши.
Стоит отметить, что в ЕС эксплуатировать электрокары можно в «зеленых городских зонах» в независимости от времени суток.
О ценах на Renault Master Z.E пока не сообщают, но было отмечено что на автомобиль компания дает гарантию три года или 180 000 км пробега, а вот на батарею пять лет.
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