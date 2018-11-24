Самые странные автомобили на Нюрбургринге показали на видео

Многие привыкли на трассе Нюрбургринга видеть прототипы или спорткары, которые проходят скоростные испытания, но на этой трассе на самом тестируют разные автомобили, включая даже ситикары.

Порой на «Северную петлю» выезжают автомобили, которые могут удивить даже в городе.

Так, на Auto Addiction опубликовали подборку странных авто которые удалось заснять на Нюрбургринге.

В ролике есть мотоцикл с коляской, лимузин, большие пикапы, которые никак не создавались для скоростных заездов и даже универсал с мягкой игрушкой закрепленной на радиаторной решетке.

