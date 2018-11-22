В Сети появились «шпионские» фото нового Honda Urban EV

Электрический компактный Honda Urban EV был замечен во время тестирования, а фото новинки уже опубликовали в Сети.

По предварительным данным, электрический Honda Urban EV поступит в продажу на европейском рынке в 2019 году.

Судя по фото, серийная версия автомобиля будет выполнена в стилистике одноименного концепта, который был представлен во Франкфурте в 2017 году.

Тогда концепт был представлен с целью демонстрации дизайна будущих автомобилей. Сейчас известно, что новый электрокар создается на абсолютно новой платформе, а вот о силовой установке информации сейчас нет.