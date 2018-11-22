Японская марка на российском рынке в прошлом месяце реализовала 8 424 автомобиля, а этот результат оказался на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Седан Toyota Camry в октябре стал бестселлером Toyota в РФ
22.11.2018 18:03
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Седан Toyota Camry в октябре стал бестселлером марки в России с результатом 3 261 реализованный экземпляра, а это на 60% больше, чем в октябре 2017 года.
На втором месте в списке самых востребованных моделей бренда стал кроссовер RAV4, объёмы продаж которого существенно выросли и составили 3 240 штук, что на 61% больше.
За период с начала года дилеры Toyota в России реализовали 8 424 автомобиля, а это больше на 14%. Доля компании в России составила 5,9%.
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