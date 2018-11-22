Денис Мантуров рассказал о результатах краш-теста Hyundai Solaris

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал про итоги краш-тестов трех иномарок — Lifan Murman, Hyundai Solaris и Chery Tiggo3.

Было отмечено, что тесты проводились по национальной системе краш-тестов автомобилей RuNCAP.

В результате модели Lifan Murman и Hyundai Solaris прошли испытания отлично и по ним не было замечаний.

А вот в китайском кроссовере были замечены несоответствия заявленной безопасности стекол и некорректная работа системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Компания Chery уже получила предписания к устранению выявленных нарушений во время краш-тестов.

Также ведомство запретило продажи Chery Tiggo3 до тех пор пока компания не устранит все нарушения.

