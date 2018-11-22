Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал про итоги краш-тестов трех иномарок — Lifan Murman, Hyundai Solaris и Chery Tiggo3.
Денис Мантуров рассказал о результатах краш-теста Hyundai Solaris
22.11.2018 02:55
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Было отмечено, что тесты проводились по национальной системе краш-тестов автомобилей RuNCAP.
В результате модели Lifan Murman и Hyundai Solaris прошли испытания отлично и по ним не было замечаний.
А вот в китайском кроссовере были замечены несоответствия заявленной безопасности стекол и некорректная работа системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Компания Chery уже получила предписания к устранению выявленных нарушений во время краш-тестов.
Также ведомство запретило продажи Chery Tiggo3 до тех пор пока компания не устранит все нарушения.
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